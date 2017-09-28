МЧС отправило в Донбасс 69-ю партию гуманитарной помощи

Утром в четверг в Донбасс вышла 69-я автоколонна МЧС с гуманитарной помощью, сообщило министерство. В Донецк и Луганск грузовики МЧС повезли более 400 т гуманитарных грузов, в том числе детские продуктовые наборы и лекарства, следует из сообщения.

Грузовики выехали из центра в Ростовской области. Затем колонна, как обычно, разделится и пройдет границу Украины через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган». Водителей и грузы сопровождают врачи и технический персонал.