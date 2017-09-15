СМИ узнали о планах правительства прекратить гуманитарную помощь Донбассу

Правительство собирается отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Такое поручение, по данным РБК, дал вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам совещания 1 сентября. По данным источников издания, под «отдельными территориями» подразумевается Донбасс.

Однако в открытых документах по российскому бюджету (законы о бюджете и сопроводительные материалы к ним, отчеты казначейства об исполнении бюджета, материалы Минфина, Счетной палаты) РБК не нашел формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий» или похожей на нее.

Минфин и пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отказались от комментариев, как и представитель Козака. Представители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владислав Дейнего пока также не прокомментировали информацию.

Правительству необходимо профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018–2020 гг., в том числе 61,6 млрд руб. в 2019–2020 гг., сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания от 1 сентября. Общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 млрд руб. на три года, подсчитал РБК по приведенным в протоколе совещания данным. Помимо Крыма она включает расходы на строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области, постройку трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга — Балтийск (Калининградская область), а также на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».