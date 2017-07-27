Автоколонна МЧС доставила в Донбасс более 600 т гуманитарной помощи

Автомобили 67-й гуманитарной колонны МЧС России сегодня прибыли в пункты назначения. Утром производилась разгрузка на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях Украины. Далее весь груз будет распределен соответствующими организациями по социально значимым объектам.

После разгрузки автомобили направятся в Донской спасательный центр МЧС России через пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

В составе 67-й колонны более 600 т гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов, строительных материалов, учебной и художественной литературы.