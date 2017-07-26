Это никак не скажется на потребителях, уверены в самопровозглашенной республике

Украина отключила Донецкую область от электричества Михаил Воскресенский / РИА Новости

В полночь 26 июля Украина прекратила поставки электроэнергии на неконтролируемые территории Донецкой области, сообщил на своей странице в Facebook гендиректор «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Потребности этих территорий покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями энергии на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса, а также поставками из России, которые исключены из перечня межгосударственных (перетоки по ним не ведутся в общем сальдо «Украина - Россия - Белоруссия»), заявил он.

Получить комментарий представителя Минэнерго России пока не удалось.

Ситуация с прекращением поставок Киевом электроэнергии никак не скажется на потребителях Донецкой народной республики, приводит портал «Новости Донецкой республики» заявление министерства угля и энергетики ДНР. Самопровозглашенная республика в полном объеме сможет обеспечить электроэнергией всех жителей и предприятия, говорится в сообщении.

В конце апреля «Укрэнерго» отключила от электроснабжения неконтролируемые территории Луганской области. Причиной остановки стала неоплата в течение длительного времени поставленной электроэнергии. По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгия Туки, долг равен примерно $97,4 млн (цитата по Reuters).

Правительство России поможет самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) поставками электроэнергии, приводил «Интерфакс» слова полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова. Электроэнергия передается в ЛНР из соседней Донецкой народной республики и России, пояснял полпред самопровозглашенной республики Владислав Дейнего.

Из России ЛНР может получать порядка 400 МВт мощности, оценивал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. ЛНР будет заключать договоры на поставку электроэнергии, но не с Украиной, заверял министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергей Иванушкин (цитата по ТАСС). Источник «Интерфакса» в совете министров ЛНР рассказывал, что ЛНР надеется на прокладку энергомоста из России по аналогии с крымским для обеспечения электроэнергией промышленных предприятий.