Полиция проверяет в Иркутске и Новосибирске школы и торговые центры после звонков о минировании

Полиция проверяет торговые центры в Иркутской области, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным правоохранительных органов, звонки в основном о заложенных бомбах в зданиях областного центра. В пресс-службе уточнили, что речь идет о порядка 10 объектах, все - торговые центры.

Пользователи в социальных сетях сообщают, что в Иркутске эвакуирован крупный торгово-развлекательный центр «Сильвер Молл», а также ТЦ «Мега», «Карамель», «Цветной парк на Байкальской», «Евро-парк», «Новый», «Шанхай-Сити», «Пассаж на Литвинова», «Галерея Революция», «Город магазинов». Кроме того, в городе Ангарске эвакуировали ТЦ «Фестиваль».

Полиция в Новосибирской области также проверяет сообщения о минировании административных зданий, школ и торговых центров. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, речь идет не менее чем о 30 объектах. Очевидцы сообщили ТАСС, что среди них около 10 школ, здания правительства, заксобрания региона, администрации города Бердска и поселка Коченево, большинство торговых центров Новосибирска, включая самые крупные: «Мега», «Галерея - Новосибирск» и «Аура».