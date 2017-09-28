Песков прокомментировал критику Путина в адрес Дворковича

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, могут ли снять с вице-премьера Аркадия Дворковича вопросы транспортной тематики после критики Путина из-за ситуации с «ВИМ-авиа».

«Это вторично», — сказал он. По его словам, в первую очередь надо решить поставленную конкретную задачу.

Президент России Владимир Путин 27 сентября объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии. Причиной выговора стало прекращение работы авиакомпании «ВИМ-авиа». Дворковича Путин упрекнул в том, что он «недостаточно уделяет внимания транспортной системе».

Проблемы «ВИМ-авиа» вскрылись 23 сентября, когда базовый аэропорт «Домодедово» отказался дальше заправлять ее в долг – авиакомпания уже была должна 570 млн руб.

«ВИМ-авиа» попросила госгарантии для вывоза пассажиров на сумму 800-840 млн руб. Об этом сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании. 26 сентября Соколов заявлял, что его ведомство не намерено спасать «ВИМ-авиа».