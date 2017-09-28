Информатор WADA Родченков заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями.

«21 сентября суд заочно арестовал Родченкова. Ему вменяют ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)», - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

12 мая газета The New York Times со ссылкой на Родченкова опубликовала материал с утверждениями о том, что десятки российских спортсменов, включая 15 медалистов зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи, употребляли допинг, а экс-глава московской лаборатории помогал подменять образцы допинг-проб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял в ответ, что утверждения Родченкова выглядят как «такая клевета перебежчика», и призывал не верить «таким голословным заявлениям». Показания Родченкова были использованы и в расследовании WADA о допинге в России.