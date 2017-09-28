В России выросла средняя продолжительность жизни мужчин

В России выросла средняя продолжительность жизни мужчин — до 67,5 лет, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что это большой прирост. Скворцова напомнила, что этот показатель для женщин равен 77,4 годам.

«Мы дорожим тем, что потихонечку у нас уменьшается разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, буквально пять лет назад он превышал 13 лет, а сейчас он впервые менее 10. Задача – максимально его сократить за счет увеличения продолжительности жизни», — заключила министр.

Ранее в сентябре министр здравоохранения говорила, что средняя продолжительность жизни россиян за семь месяцев 2017 г., согласно данным Росстата, впервые в истории достигла 72,5 года.