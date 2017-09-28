В Минобороны России опровергли сообщения о гибели мирных жителей в Идлибе

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения о том, что в результате бомбардировок российских самолетов в сирийской провинции Идлиб погибли 150 мирных жителей. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на активистов «Гражданской обороны».

«Самолеты ВКС России, во избежание жертв среди мирного населения, не наносят ударов по жилым кварталам в населенных пунктах. Целями для поражения являются выявленные беспилотными средствами и обязательно подтвержденные по другим каналам базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов», — заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские военнослужащие уничтожили пятерых командиров «Джабхат ан-Нусры». Удар с воздуха был нанесен в районе Идлиба, где главари находились на совещании. Они руководили боевиками, которые 18 сентября совершили нападение на российских военных в Хаме.