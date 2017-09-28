ОНФ составил рейтинг городов с самыми плохими дорогами

Эксперты Общероссийского народного фронта составили список городов с самыми плохими дорогами. Рейтинг возглавили Волгоград, Владивосток и Орел. Также в десятку вошли Кондопога (Карелия), Шадринск (Курганская область), Нальчик, Ковров (Владимирская область), Тверь, Орск (Оренбургская область) и Махачкала.

Эксперты ОНФ побывали в 84 регионах, жители которых больше всего жаловались на плохие дороги. Отмечается, что власти некоторых регионов оперативно отреагировали на жалобы. Так, в списке лучших регионов оказалась Ивановская область, где уже провели капремонт девяти из десяти худших дорог. Столько же отремонтировали в Томской области. По восемь из десяти дорог успели отремонтировать в Вологодской области и Татарстане. В Республике Коми на семи дорогах был проведен капитальный ремонт.

Меньше всего прислушиваются к мнению граждан власти Калмыкии, Бурятии, Карачаево-Черкессии, Челябинской, Саратовской, Владимирской, Костромской областей и Ненецкого автономного округа.