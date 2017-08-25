Плохо водишь – больше платишь

Умные полисы уже завоевали рынок Великобритании и США и активно приживаются в России

Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Дешевые умные страховки

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Особенно выгодными страховые полисы с телематикой могут оказаться молодым водителям Zuma / TASS

Молодой британец, на протяжении многих часов игравший у приятеля в компьютерные игры, уснул за рулем. Машина перевернулась и улетела в кювет. Полиция нашла машину благодаря установленному на ней телематическому оборудованию, пишет FT, с полотна дороги она не была видна.