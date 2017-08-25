Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Дешевые умные страховки
Плохо водишь – больше платишь
Умные полисы уже завоевали рынок Великобритании и США и активно приживаются в России
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Особенно выгодными страховые полисы с телематикой могут оказаться молодым водителям
Zuma / TASS
Молодой британец, на протяжении многих часов игравший у приятеля в компьютерные игры, уснул за рулем. Машина перевернулась и улетела в кювет. Полиция нашла машину благодаря установленному на ней телематическому оборудованию, пишет FT, с полотна дороги она не была видна.
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