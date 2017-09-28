Адвокат рассказал о допросах актеров «Гоголь-центра»

На середину дня 28 сентября были допрошены около пяти сотрудников «Гоголь-центра», рассказал РАПСИ адвокат труппы театра Дмитрий Хорст. Повестки к следователю, по его словам, получили «всего около 25 человек из административного и технического состава «Гоголь-центра». «Среди них люди, которые работали на "Платформе", и те, кто начал свою карьеру в организации уже после завершения проекта», - уточнил он. Допросы продолжаются, они могут занять неделю или две в зависимости от действий самих следователей и получивших повестки сотрудников. Допрашивают их по делу о хищении не менее 68 млн руб., выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа», среди фигурантов дела - художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.

Информированный источник «Интерфакса» ранее сообщал, что в общей сложности следователи собираются допросить не менее 100 человек по поводу проекта «Платформа», не только клерков, но и актеров. Также, по его информации, запланированы другие следственные действия, в том числе продолжатся выемки документов и будут назначены экспертизы.

Раньше Хорст говорил ТАСС, что следствие интересуется «деятельностью "Платформы": какие спектакли ставились, какой использовался реквизит, декорации, кто отвечал за выпуск тех или иных спектаклей».

Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн руб. государственных средств. Всего на проект «Платформа» Минкультуры выделило в 2011–2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета.

Для работы по проекту режиссер создал АНО «Седьмая студия», куда пригласил на работу своих знакомых (ранее Серебренников рассказывал, что создал эту организацию, чтобы сохранить свой актерский курс в школе-студии МХАТ). Как считают в СКР, по указаниям Серебренникова фигуранты дела составляли завышенные сметы по проекту, на них просили финансирование у Минкультуры, а затем отчитывались, что деньги расходовались полностью, хотя на самом деле они перечислялись на счета фирм, подконтрольных фигурантам дела, и тратились по их усмотрению.

По делу о хищении, кроме Серебренникова, проходят бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. В розыск объявлена Екатерина Воронова, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», она заочно арестована. Серебренников находится под домашним арестом.