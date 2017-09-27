Мединский рассказал о роли налоговых органов в деле Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников «системно получал государственную поддержку», однако созданная им АНО «Седьмая студия» сдавала в Министерство культуры документы о расходовании этих средств, которые были «были крайне низкого качества», «крайне не складывающиеся», заявил в эфире «Дождя» руководитель Минкультуры Владимир Мединский. Домашний арест режиссера он назвал самой гуманной из возможных мер пресечения в этой ситуации. Вопрос, соразмерен или не соразмерен домашний арест тяжести вменяемого преступления, министр переадресовал суду. Тем не менее он высказал пожелание, чтобы в отношении работников культуры всегда принимались самые гуманные меры пресечения, поскольку «они все-таки не злостные хулиганы».

Низкое качество документов «Седьмой студии» сначала привлекло внимание налоговых органов, а потом, «как это бывает, налоговые органы передали их в правоохранительные органы», рассказал Мединский. «Это очень долгая история, там серьезные финансовые правонарушения», - отметил он (цитаты «Интерфакса).

Мединский назвал очень неприятной ситуацию, которая сложилась в связи с уголовным делом "Седьмой студии". "Он (Серебренников. - Ред.) получал гранты от Министерства культуры, у нас постоянно наших сотрудников вызывают по этому поводу на какие-то опросы, показания они дают", - рассказал чиновник.

"Гоголь-центр", художественным руководителем которого является Серебренников, является государственным учреждением, напомнил министр. "Театр всегда получал существенную госдатацию. При Капкове (экс-руководитель департамента культуры Москвы) получил большие деньги на реконструкцию и перестройку всего театра и продолжает получать существенную госдотацию", - продолжил он. На вопрос, грозит ли "Гоголь-центру" ликвидация, министр ответил отрицательно.

Ранее 26 сентября стало известно, что все актеры «Гоголь-центра» получили повестки с вызовом в Следственный комитет.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также в розыск объявлена Екатерина Воронова, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, как заявляло следствие, должен был быть запущен в рамках «Платформы».