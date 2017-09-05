Песков рассказал о миллиарде, который был выделен Серебренникову

Сумма финансирования проектов режиссера Кирилла Серебренникова в 1 млрд руб., озвученная российским президентом Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции, - это полученные режиссером госсредства за несколько лет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил художественного руководителя «Гоголь-центра» под домашний арест по делу о мошенничестве. Его обвиняют в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».

Ранее на пресс-конференции президент заявил, что Серебренникову было выделено «по линии правительства — это где-то 300 млн руб., а по линии московского правительства — это 700 млн руб.».

По словам Пескова, 68 млн руб. — «это та сумма, которая фигурирует в претензиях следствия к режиссеру», «это не сумма помощи по линии Минкульта или по линии департамента культуры Москвы или по другим каналам».

«Президент говорил именно о совокупной сумме поддержки и финансирования, которая в том или ином виде за последние годы была получена Серебренниковым или проектами, где он принимал непосредственное участие. По линии министерства культуры, федерального органа власти и по линии Москвы, а именно департамента культуры», — пояснил Песков.