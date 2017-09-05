Письмо Серебренникова на случай ареста оказалось розыгрышем пранкеров

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров, заявили, что письмо, которое актер Ларс Айдингер опубликовал от имени режиссера Кирилла Серебренникова, написали они.

«Сейчас в 22.00 на России 24 вы узнаете, кто же именно сегодня написал открытое обращение Серебренникова. И зачем», - написал Столяров в своем Twitter.

Позже пранкеры разместили ссылки на публикацию «Вести.ру». Там говорится, что накануне заседания суда пранкеры от имени Серебренникова попросили Айдингера опубликовать письмо у себя на странице и указать, что оно было передано в Берлине во время последней поездки режиссера в Германию, и лично в руки. Столяров и Кузнецов заявили, что говорили с Айдингером по телефону по-английски, но он, будучи лично знаком с Серебренниковым, не заподозрил обмана. «Запись была сделана непосредственно вчера, и общались мы с ним по телефону на протяжении определенного времени, поэтому он всячески верил тому, что мы ему говорим+, - утверждали они.

Кузнецов заявил, что история с письмом была их «пранк-перформансом», целью которого было «показать, что дело Серебренникова превратилось в фарс». «Люди, даже не зная материалы дела, заявляют о политическом мотиве уголовного дела и уверяют в безоговорочной невиновности Серебренникова лишь только из-за того, что он известный режиссер» - добавил он.

Айдингер, сыгравший в фильме Алексея Учителя «Матильда» роль Николая II, в понедельник опубликовал на своей странице в Instagram текст письма от лица Серебренникова. Айдингер отмечал, что Серебренников является его другом и попросил опубликовать это письмо в случае своего ареста. В письме содержится призыв «сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации политических мошенников, пытающихся заработать на любой истории, которую можно повернуть против власти».

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов опроверг существование письма его подзащитного: «Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию».