Минкультуры ужесточит контроль за госсредствами в связи с «делом Серебренникова»

Минкультуры в связи с делом режиссера Кирилла Серебренникова усилит контроль за расходованием бюджетных средств.

«Будет еще более усилен контроль за расходованием бюджетных средств. Профильным департаментам дано поручение оперативно внести предложения, чтобы субсидии, которые выдаются творческим организациям, союзам и учреждениям, носили ещё более целевой и конкретизированный характер», - сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что в деле режиссера не было давления. В сфере культуры правоохранительные органы «постоянно осуществляют дела по хищению госсредств», а Серебренников получал госбюджеты, отметил президент на пресс-конференции в Сямэне по итогам саммита БРИКС.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа».