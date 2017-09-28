Глава Генштаба ВС Украины не хочет быть «крайним» в связи с пожаром под Винницей

Руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко прокомментировал обвинения в свой адрес в связи с пожаром на складе боеприпасов под Винницей. На своей странице в Facebook он написал, что обвинить его или его подчиненных в бездеятельности не получится.

«Для тех, кто еще не понял... назначить крайних не выйдет. Для управления Вооруженными силами выстроена четкая вертикаль с верховным главнокомандующим во главе», - отметил он.

Муженко считает, что пожар на складе боеприпасов показал, кто хочет расшатать боеготовность страны, целостность Вооруженных сил, «убедить общество в том, что командование не способно адекватно реагировать на угрозы, посеять сомнение в способности армии защитить народ». По его словам, сейчас многие из обвиняющих в бездеятельности используют сложившуюся ситуацию для реализации собственных политических амбиций.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и главный военный прокурор Анатолий Матиос высказали мнение о том, что за произошедшее на военном складе ответственность должен нести Муженко.