Ущерб от пожара под Винницей оценили в $800 млн

Взрывы на военных складах в Калиновке уничтожили боеприпасов примерно на $800 млн, рассказал УНН секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Он подчеркнул, что это «ориентировочная стоимость». «Есть показатели стоимости тонны боеприпасов на мировом рынке. Я считаю, учитывая то количество, которое сгорело», - сказал Винник.

Парламентарий уточнил, что, по данным минобороны, сгорело 30% боеприпасов, а 70% остались невредимыми. «Учитывая, что размер арсенала был 60 000 т, то отсюда и стоимость ($800 млн)», - пояснил он.

Вечером 26 сентября на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар. В ВСУ сообщили, что пожар охватил 10% площади военного арсенала в Винницкой области. Следствие отрабатывает четыре версии причин пожара на арсенале в Калиновке. В качестве основной рассматривается диверсия.