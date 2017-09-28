Администрация Петербурга опровергла согласование митинга Навального на Марсовом поле

Администрация Санкт-Петербурга заявила в четверг, что не давала согласия на проведение встречи оппозиционного политика Алексея Навального со сторонниками на Марсовом поле. Об этом изданию «Фонтанка.ру» рассказали в четверг в комитете по законности.

В пресс-службе комитета уточнили, что в проведении митнга на Марсовом поле Навальному было отказано. Ему было предложено встретиться со сторонниками в Выборгском районе Петербурга. В комитете отметили, что несмотря на то что активисты пытались «не получить этот ответ», это не означает, что он не существует.

Ранее в четверг Навальный написал в своем микроблоге в Twitter, что администрация Петербурга согласовала проведение митинга на Марсовом поле 7 октября. Такой вывод политик сделал, исходя из того, что Смольный должен был дать ответ до 28 сентября включительно, однако после окончания рабочего дня в 18.00 он так и не бы получен. Это свидетельствует о том, заявил Навальный, что встреча с его сторонниками автоматически согласована.