Как защитить суверенитет в кировском лесу

Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.

Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Цитата недели

К началу декабря мы получим все необходимые заключения от наших уполномоченных ведомств Андрей Климов, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета

Российские власти уверены, что выполнили решение Европейского суда по правам человека – то самое, которым разбирательство по делу «Кировлеса» признано нарушением прав Алексея Навального и Петра Офицерова на справедливое судебное разбирательство.

Формально это выглядело так, что Верховный суд приговор отменил, а суд в Кирове снова приговор вынес, и кому какое дело, что новое разбирательство было похоже на старое, а новое обвинительное заключение звучало почти так же, как и старое. Процедура-то соблюдена!