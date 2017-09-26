Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Цитата недели
Как защитить суверенитет в кировском лесу
Конфликт смысла и формы дела Алексея Навального неразрешим
К началу декабря мы получим все необходимые заключения от наших уполномоченных ведомств
Андрей Климов, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета
Российские власти уверены, что выполнили решение Европейского суда по правам человека – то самое, которым разбирательство по делу «Кировлеса» признано нарушением прав Алексея Навального и Петра Офицерова на справедливое судебное разбирательство.
Формально это выглядело так, что Верховный суд приговор отменил, а суд в Кирове снова приговор вынес, и кому какое дело, что новое разбирательство было похоже на старое, а новое обвинительное заключение звучало почти так же, как и старое. Процедура-то соблюдена!
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