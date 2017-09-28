Путин и Эрдоган провели двухчасовую беседу

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провели встречу в Анкаре, которая продолжалась два часа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Начало встречи прошло в резиденции Эрдогана в узком составе в 19:10 мск, пишет «РИА Новости». Эрдоган встретил своего российского коллегу у дверцы автомобиля, после чего президенты Турции и России проследовали к главному входу резиденции по ковровой дорожке. Вдоль нее выстроился почетный караул.

В настоящий момент беседа лидеров двух стран продолжается в расширенном формате с участием делегаций в формате ужина. В конце переговоров Путин и Эрдоган сделают совместное заявление для прессы.

Ранее в четверг стало известно, что российский президент прибыл в Турцию для того, чтобы провести переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, стороны планируют обсудить в том числе сирийский вопрос. Лидеры двух стран также собирались затронуть тему результатов референдума о независимости в курдском районе Ирака, реализацию проектов «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».