Путин прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин приехал в Анкару, где он собирается провести переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает в четверг «Интерфакс».

Как ожидается, Путин приедет во дворец президента Турции, где сперва пройдет совместное фотографирование, а впоследствии лидеры двух стран побеседуют друг с другом.

Переговоры продолжатся в формате рабочего обеда. В конце беседы Путин и Эрдоган сделают совместное заявление для прессы.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, одной из тем переговоров будет ситуация в Сирии. По его словам, визит Путина в Анкару имеет исключительно прагматические цели. «Россия и Турция - это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов», - цитирует его ТАСС.

25 сентября Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого они обсудили тему референдума в Иракском Курдистане.