Эрдоган и Шойгу обсудили в Стамбуле ситуацию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу ситуацию в Сирии, передает турецкое агентство «Анадолу».

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Шойгу посетил Стамбул по поручению российского лидера Владимира Путина. «Визит главы оборонного ведомства России состоялся через два дня после телефонного разговора президентов Турции и России. Президент Эрдоган принял российского министра в Стамбуле. Состоялся обмен мнениями по переговорам в Астане. Обсуждалась тема создания зон деэскалации в Сирии», - пояснил Калын.

По его словам, Анкара выступает за «политическое урегулирование конфликта в Сирии и готова внести посильный вклад в данный процесс».