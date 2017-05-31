Путин снял запрет на найм турецких рабочих

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной отмене санкций против Турции. Речь идет об ограничениях, введенных в ноябре 2015 г.

В частности, снят запрет на найм турецких граждан на работу. Кроме того, он поручил МИД России сообщить правительству Турции о возобновлении соглашения по взаимным поездкам.

В начале мая президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган договорились восстановить торговые отношения: Турция вновь вносит Россию в список стран, из которых беспошлинно импортируются сельхозпродукты, Россия, в свою очередь, разрешает поставки турецких овощей и фруктов, отзывает все намеки на новый запрет полетов чартеров в Турцию, разрешает турецким строителям работать в России без ограничений. Однако Россия сохранила запрет на поставки турецких помидоров.