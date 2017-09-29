ТАСС сообщил о введении США ограничений на наблюдательные полеты

России над американской территорией в рамках Договора по открытому небу (ДОН), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. «После неоднократных безуспешных попыток взаимодействовать с Москвой дипломатическими методами как в двустороннем, так и многосторонних форматах - через консультативную комиссию договора и схожие форумы в Вене, мы больше не будем позволять определенные виды гибкости в имплементации, которые мы разрешали России. Мы решили принять определенные резонные меры в связи с несоблюдением Россией [договора]», - сказал собеседник агентства.

В чем именно будут проявляться введенные Вашингтоном ограничения, сотрудник внешнеполитического ведомства США сообщить категорически отказался. Он пояснил, что «у России [в рамках ДОН] все еще есть полный доступ ко всем частям американской территории», но ответные меры «создадут вызовы, касающиеся планирования миссий и имплементации договора, схожие с теми, с которыми сталкиваются США, когда проводят миссии в рамках Договора по открытому небу в России».

Накануне о подготовке Госдепартаментом ответных мер российским агентствам сообщил источник в ведомстве. Ранее The Wall Street Journal писала, что ограничения могут коснуться полетов российских самолетов над Аляской и Гавайями. Это связано с ограничениями, введенными Россией на полеты над Калининградской областью. Договор допускает полеты на расстояние до 5000 км, тогда как Москва ограничила их дальностью в 500 км, пояснил изданию источник в Пентагоне.