США готовят ответ на несоблюдение Россией условий договора по открытому небу

Госдепартамент обвиняет Россию в нарушении условий Договора по открытому небу и готовит ответные действия, сообщают «Интерфакс», РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве США. «Мы давно обеспокоены вопросом исполнения Россией Договора об открытом небе. После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств», - заявил собеседник агентств на условиях анонимности.

В Вашингтоне рассчитывают на то, что ответ США «привнесет изменения в расчеты российской стороны и побудит ее к более конструктивному ответу на наши озабоченности». Собеседник подчеркнул, что Вашингтон готов «в любой момент отменить эти меры в случае, если Россия вернется к выполнению своих обязательств по Договору об открытом небе».

О заинтересованности США в сохранении договора заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Накануне The Wall Street Journal писала, что Вашингтон может ввести ограничения на полеты российских самолетов над территорией США в рамках договора, в частности, над Аляской и Гавайями. Это связано с ограничениями, введенными Россией на полеты над Калининградской областью. Договор допускает полеты на расстояние до 5000 км, тогда как Москва ограничила их дальностью в 500 км, пояснил изданию источник в Пентагоне. Для полного осмотра этого района, по его словам, необходимо пролететь примерно 1,2 тыс. км и в результате полет приходится разбивать на два этапа. Над другими регионами таких ограничений нет.

В августе российский самолет в рамках договора совершил наблюдательные полет над правительственными зданиями США. На высоте около 1130 м Ту-154 облетел Капитолий, Пентагон и ЦРУ, а также объединенную базу Andrews в Мэриленде. В числе планировавшихся к осмотру районов также называлась резиденция президента США в Кемп-Дэвиде, его гольф-поле в Вирджинии и один из секретных бункеров американского правительства Mount Weather.