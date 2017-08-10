Российский Ту-154 совершил наблюдательный полет над Капитолием, Пентагоном и ЦРУ

Безоружный российский самолет Ту-154 с российскими и американскими военными инспекторами на борту совершил наблюдательный полет над правительственными зданиями США, сообщает CNN. Полет проводился в рамках договора об открытом небе, обеспечивающего возможность контроля за военной деятельностью и вооружениями. Российская миссия была допущена в особо охраняемое пространство вокруг Белого дома - так называемый сектор P-56.

На высоте около 1130 м Ту-154 облетел Капитолий, Пентагон и ЦРУ, а также объединенную базу Andrews в Мэриленде, сообщает телеканал со ссылкой на отслеживающий передвижение самолетов сайт Flightradar24.

Второй полет российского самолета запланирован между 17.00 и 18.00 по местному времени в среду. В числе прочих объектов предполагается облет Бедминстера в Нью-Джерси, где Трамп часто проводит выходные, сообщили источники, близкие к авиавластям США. Собеседник телеканала в правоохранительных органах рассказал, что российский борт также пролетел над резиденцией президента США Дональда Трампа Catoctin Mountains в Кемп-Дэвиде, его гольф-полем в Вирджинии и одним из секретных бункеров американского правительства Mount Weather.

Полиция Капитолия рассылала предупреждение о планах полета российского самолета над Вашингтоном в среду 11.00 до 23.00. «Самолет может быть большим и может пролетать непосредственно над Капитолием США», - отмечалось в нем. Полет должен был контролироваться командным центром полиции Капитолия и другими федеральными правительственными учреждениями.