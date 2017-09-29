СМИ узнали о задержании начальника камчатской полиции

Начальник УМВД по Камчатскому краю 54-летний генерал-майор Александра Сидоренко был задержан сотрудниками ФСБ 28 сентября в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает «Камчатка-Информ» со ссылкой на источники в правохранительных органах. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным агентства, Сидоренко был задержан по возвращении из отпуска и сразу же отправлен в Хабаровск, где с ним начали работу следователи. Источники утверждают, что поводом для задержания стало расследование уголовного дела о махинациях при финансировании строительства вертолетной площадки в Халактырском аэропорту.

Утром 29 сентября 2017 г. с сайта УМВД по Камчатскому краю из раздела «руководство» исчезла информация о начальнике вправления. Ознакомиться можно лишь с биографиями троих заместителей.