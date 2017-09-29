Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании Соколову

Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта Максиму Соколову. Взыскание Максиму Соколову в виде неполного служебного соответствия объявлено по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева, следует из указа.

Причиной взыскания главе Минтранса стала ситуация с авиакомпанией «ВИМ-авиа».

«И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», - сказал президент на встрече с членами правительства 27 сентября.

Во время заседания Путин также упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.