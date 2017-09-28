Гендиректор «ВИМ-авиа» не стал давать показания из-за усталости после ночи в СКР

Генеральный директор авиакомпании «ВИМ-авиа» Александр Кочнев попросил в четверг перенести дачу показаний по уголовному делу о мошенничестве. Он объяснил свою просьбу усталостью после ночи без сна в Следственном комитете России (СКР). Об этом рассказал ТАСС адвокат Кочнева Михаил Воронин.

Ранее в среду гендиректор «ВИМ-авиа» был допрошен в статусе свидетеля. В четверг должен был состояться допрос Кочнева в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве.

Воронин добавил, что пока защита не определилась по поводу своей позиции относительно признания или непризнания вины. При этом он отметил, что это связано в том числе с тем, что «следствие само до конца не понимает сути выдвигаемых обвинений». По его словам, как только оно точно объявит свою точку зрения, тогда защита ответит на вопрос об отношении к обвинениям.

Также следствие пока не сообщило о мере пресечения, которую оно собирается в пятницу просить в суде для Кочнева, подчеркнул Воронин.

28 сентября стало известно о задержании Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой. Задержание было произведено «в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ожидается, что обвинение им будет предъявлено в ближайшее время.

Тем временем владельцы «ВИМ-авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. В среду один из осведомленных источников «Интерфакса» говорил о том, что Рашид Мурсекаев мог улететь в Стамбул.