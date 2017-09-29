45% россиян не слышали о деле «Седьмой студии» и Серебренникова

О задержании режиссера Кирилла Серебренникова по обвинению в хищении знают 55% россиян, 9% из них внимательно следят за расследованием дела. Как сообщает «Интерфакс», таковы результаты опроса «Левада-центра», проведенного с 15 по 19 сентября среди 1600 человек в 48 регионах. 45% опрошенных сказали, что впервые услышали об этом деле от социологов.

Из тех, кто в курсе событий, 55% считают, что режиссера задержали в связи с растратой бюджетных средств. 18% полагают, что Серебренникова преследуют из-за его независимой позиции в искусстве. 25% респондентов затруднились ответить.

Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн руб. бюджетных средств через АНО «Седьмая студия». Всего на театральный проект «Платформа» Минкультуры выделило в 2011–2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета. По проекту режиссер работал через созданную им «Седьмую студию», где работают его знакомые Как считают в СКР, по указаниям Серебренникова фигуранты дела составляли завышенные сметы по проекту, на них просили финансирование у Минкультуры, а затем отчитывались, что деньги расходовались полностью, хотя на самом деле они перечислялись на счета фирм, подконтрольных фигурантам дела, и тратились по их усмотрению.

По делу, кроме Серебренникова, проходят бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. В розыск объявлена Екатерина Воронова, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», она заочно арестована.