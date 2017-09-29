В Кремле ответили на вопрос о будущих отставках губернаторов

Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит заниматься региональной проблематикой, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент продолжает заниматься региональной проблематикой», - ответил Песков на вопрос, можно ли ожидать в рамках продолжения работы президента по региональной проблематике дальнейших решений по отставкам губернаторов на будущей неделе.

28 сентября Путин отправил в отставку третьего с начала недели губернатора – заявление «по собственному желанию» подал руководивший всего три года Ненецким автономным округом Игорь Кошин.

Его сменил заместитель министра экономики Александр Цыбульский.

Во вторник, 26 сентября, пост покинул глава Нижегородской области Валерий Шанцев, врио губернатора стал первый замминистра промышленности Глеб Никитин. В понедельник, 25 сентября, Кремль объявил, что по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио губернатора Самарской области до выборов назначен бывший мэр Самары и сенатор от региона Дмитрий Азаров.