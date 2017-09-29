Решение об экстрадиции из Греции в США россиянина Винника примут 4 октября

Решение о выдаче США гражданина России Александра Винника будет принято судом в Греции 4 октября. Об этом рассказал «Интерфаксу» в пятницу адвокат россиянина Илиас Спирлиадис.

Ранее греческий суд должен был принять решение об экстрадиции Винника 29 сентября. То, что принятие решения отложено, адвокат россиянина оценил положительно и заявил, что «это в нашу пользу».

Спирлиадис отметил, что если суд решит экстрадировать россиянина в США, то защита обжалует это решение.

Россиянин обвиняется американскими властями в отмывании $4 млрд на операциях с биткойнами. В настоящий момент Винник находится в тюрьме в Салониках. Он был задержан греческими властями в конце июля на одном из курортов страны.