Правительство Красноярского края ушло в отставку

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о полномочиях членов правительства региона. Документ опубликован на сайте администрации Красноярского края.

«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края В. А. Толоконского досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — говорится в распоряжении.

Согласно документу члены правительства продолжат осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов.

Владимир Путин в пятницу принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского по собственному желанию. Этим же указом он назначил Усса временно исполняющим обязанности.