Путин сменил губернатора Красноярского края

Главой Красноярского края назначен спикер заксобрания Александр Усс
Александр Паниотов / РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского по собственному желанию. Этим же указом он назначил Александра Усса временно исполняющим обязанности главы региона.
Толоконский руководил Красноярским краем всего три года — с сентября 2014 г. До этого он четыре года работал полпредом президента в Сибирском федеральном округе и 10 лет (с 2000 по 2010 г.) был губернатором другого региона — Новосибирской области. На посту губернатора Красноярского края Толоконский прославился своими публичными вокальными выступлениями; незадолго до отставки губернатора в мессенжере Telegram был создан канал «Песни Толоконского», авторы которого скептически оценивали его деятельность.
Слухи о возможной отставке Толоконского этой осенью появились еще летом, одной из причин для его замены близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли то, что он так и не смог стать своим для местных элит. Уход Толоконского не был добровольным, знает один из близких к Кремлю собеседников «Ведомостей». По его информации, Толоконскому был предложен пост заместителя министра транспорта, но он от него отказался.
Толоконский возрастной (ему 64) - идет кампания, убирают пожилых губернаторов и он под нее попал, объясняет политолог Виталий Иванов. Кроме того, Толоконский не имел поддержки на федеральном уровне, за него некому было вступиться, добавляет эксперт. Более того, многие влиятельные люди были недовольны назначением Толоконского на пост губернатора края, он же не по своей воле поехал в Красноярск: он фактически был сослан туда после того, как в 2014 г. выборы мэра Новосибирска - третьего по численности населения города России - выиграл коммунист Анатолий Локоть, напоминает собеседник. По его словам, ни крупных провалов, ни публичных конфликтов на счету Толоконского нет, но он не укоренился в Красноярске и, видимо, сам не хотел этого: постоянно публично вспоминал о Новосибирске, своей команды в регион не привез, работал с остатками команды прежних губернаторов (Александра Хлопонина и Льва Кузнецова). Эти люди его постоянно подводили, отмечает Иванов.
Решение о назначении Толоконского губернатором Красноярского края было ситуативным, напоминает политолог Евгений Минченко: в 2014 г. Толоконского убрали как фактор влияния из Новосибирской области после реализованной им операции по увольнению сменившего его на посту губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, в результате которой мэром Новосибирска стал коммунист Локоть. Отношения со всеми основными бизнес-группами в Красноярске у него были выстроены, в частности - с компанией «Норникель», но она обычно не вступается за губернаторов в своих регионах, считая, что способна выстроить отношения с любым, отмечает эксперт.
В числе проблем Толоконского Минченко называет не очень высокую популярность и сохранение внутриэлитных конфликтов, при том что местные элиты в Красноярске, как и в Дагестане, имеют большое значение. К поводам для отставки Толоконского Минченко причисляет спровоцировавшее серьезную борьбу решение Толоконского поддержать на выборах мэра Красноярска действующего руководителя города Эдхама Акбулатова, а также противостояние вокруг кандидатуры руководителя Сибирского федерального университета - в обоих этих случаях Толоконский и председатель краевого законодательного собрания оказались по разные стороны баррикад.
Заменимые губернаторы
Станислав Красильников / ТАСС
Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
1/22
Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
2/22
Валерий Шарифулин / ТАСС
6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
3/22
Сергей Портер / Ведомости
Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
4/22
Дмитрий Астахов / ТАСС
Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева) объявил о досрочной отставке 13 февраля
5/22
Донат Сорокин/ТАСС
В этот же день Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Новгородской области бывшего гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина
6/22
Денис Гришкин / Ведомости
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил об уходе со своего поста 14 февраля
7/22
Пресс-служба президента России /
Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Единоросс Любимов родом из соседней Калуги, был главой города, председателем местного заксобрания и заместителем губернатора области. В Госдуме седьмого созыва входил в комитет по бюджету и налогам
8/22
Игорь Подгорный / РИА Новости
Помимо перечисленных губернаторов среди тех, кто уйдет в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия). 15 февраля он досрочно сложил полномочия и заявил, что не планирует идти на выборы
9/22
Сергей Гунеев / РИА Новости
Временно исполняющим обязанности губернатора Карелии назначен директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, сообщил сайт Кремля
10/22
Екатерина Штукина / РИА Новости
Леонид Маркелов, 16 лет возглавлявший Марийскую республику, подал в отставку по собственному желанию 6 апреля. Спустя неделю его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашевская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Марий Эл Маркелова до 12 июня. В суде Маркелов отверг обвинение в получении взятки. По его словам, после ухода с должности губернатора он собирался продолжить политическую деятельность
11/22
Пресс-служба Президента России
Врио Марий Эл Путин назначил председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева. Евстифеев работал в полпредстве Приволжского федерального округа с июня 2000 г. по январь 2002 г., когда полпредом был нынешний первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а с конца 2003 г. делал карьеру в судебной системе
12/22
Донат Сорокин / ТАСС
Под пристальным вниманием находится также Евгений Куйвашев (Свердловская область), сообщали источники «Ведомостей». 17 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области и назначил его же временно исполняющим обязанности главы региона. Никто из губернаторов, ушедших в отставку ранее, не был назначен врио губернатора
13/22
Юрий Стрелец / РИА Новости
Новую серию отставок Путин открыл 25 сентября, когда утвердил уход губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Он получил пост спецпредставителя по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов
14/22
PhotoXPress
Врио губернатора Самарской области до осенних выборов 2018 г. назначен делегированный Меркушкиным в Совет Федерации бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Азаров не может быть отнесен к классическим «молодым технократам», как принято позиционировать врио, назначенных в начале года: он работал мэром Самары и два года был в оппозиции Меркушкину, напоминает политолог Михаил Виноградов
15/22
Григорий Соколов / РИА Новости
26 сентября президент принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В отличие от Меркушкина, Шанцев не получил нового назначения. Причины отставки Шанцева – возраст (70 лет) и отсутствие влиятельных заступников на федеральном уровне, объясняет близкий к Кремлю человек. Прежде Шанцева поддерживал бывший глава администрации президента Сергей Иванов, но теперь такого ресурса у него не оказалось, говорит собеседник «Ведомостей»
16/22
Максим Стулов / Ведомости
Врио губернатора Нижегородской области до новых выборов назначен первый замминистра промышленности Глеб Никитин. Никитин и сенатор Дмитрий Азаров близки к госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, отмечает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». В Минпромторге, где Никитин работал с 2012 г., велико влияние Чемезова, поясняет он
17/22
Илья Копыл
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября. Он сообщил об этом на встрече с правительством региона. Спустя два дня Путин подписал указ об освобождении Толоконского от должности. Толоконский руководил Красноярским краем всего три года — с сентября 2014 г. До того он четыре года работал полпредом президента в Сибирском федеральном округе и 10 лет (с 2000 по 2010 г.) был губернатором другого региона — Новосибирской области. На посту губернатора Красноярского края Толоконский прославился своими публичными вокальными выступлениями
18/22
Александр Паниотов / РИА Новости
Врио губернатора Красноярского края назначен Александр Усс, известный еще по предвыборной губернаторской кампании 2002 г. – тогда губернаторское кресло занял Александр Хлопонин
19/22
VK Игоря Кошина
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Кошин подал заявление об отставке по собственному желанию досрочно
20/22
Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя региона назначен замминистра экономического развития Александр Цыбульский
21/22
Владимир Смирнов / ТАСС
Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области. Пока что официальных подтверждений этому нет