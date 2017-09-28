Путин сменил губернатора Красноярского края

Главой Красноярского края назначен спикер заксобрания Александр Усс Александр Паниотов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского по собственному желанию. Этим же указом он назначил Александра Усса временно исполняющим обязанности главы региона.

Толоконский руководил Красноярским краем всего три года — с сентября 2014 г. До этого он четыре года работал полпредом президента в Сибирском федеральном округе и 10 лет (с 2000 по 2010 г.) был губернатором другого региона — Новосибирской области. На посту губернатора Красноярского края Толоконский прославился своими публичными вокальными выступлениями; незадолго до отставки губернатора в мессенжере Telegram был создан канал «Песни Толоконского», авторы которого скептически оценивали его деятельность.

Слухи о возможной отставке Толоконского этой осенью появились еще летом, одной из причин для его замены близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли то, что он так и не смог стать своим для местных элит. Уход Толоконского не был добровольным, знает один из близких к Кремлю собеседников «Ведомостей». По его информации, Толоконскому был предложен пост заместителя министра транспорта, но он от него отказался.

Толоконский возрастной (ему 64) - идет кампания, убирают пожилых губернаторов и он под нее попал, объясняет политолог Виталий Иванов. Кроме того, Толоконский не имел поддержки на федеральном уровне, за него некому было вступиться, добавляет эксперт. Более того, многие влиятельные люди были недовольны назначением Толоконского на пост губернатора края, он же не по своей воле поехал в Красноярск: он фактически был сослан туда после того, как в 2014 г. выборы мэра Новосибирска - третьего по численности населения города России - выиграл коммунист Анатолий Локоть, напоминает собеседник. По его словам, ни крупных провалов, ни публичных конфликтов на счету Толоконского нет, но он не укоренился в Красноярске и, видимо, сам не хотел этого: постоянно публично вспоминал о Новосибирске, своей команды в регион не привез, работал с остатками команды прежних губернаторов (Александра Хлопонина и Льва Кузнецова). Эти люди его постоянно подводили, отмечает Иванов.

Решение о назначении Толоконского губернатором Красноярского края было ситуативным, напоминает политолог Евгений Минченко: в 2014 г. Толоконского убрали как фактор влияния из Новосибирской области после реализованной им операции по увольнению сменившего его на посту губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, в результате которой мэром Новосибирска стал коммунист Локоть. Отношения со всеми основными бизнес-группами в Красноярске у него были выстроены, в частности - с компанией «Норникель», но она обычно не вступается за губернаторов в своих регионах, считая, что способна выстроить отношения с любым, отмечает эксперт.

В числе проблем Толоконского Минченко называет не очень высокую популярность и сохранение внутриэлитных конфликтов, при том что местные элиты в Красноярске, как и в Дагестане, имеют большое значение. К поводам для отставки Толоконского Минченко причисляет спровоцировавшее серьезную борьбу решение Толоконского поддержать на выборах мэра Красноярска действующего руководителя города Эдхама Акбулатова, а также противостояние вокруг кандидатуры руководителя Сибирского федерального университета - в обоих этих случаях Толоконский и председатель краевого законодательного собрания оказались по разные стороны баррикад.

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