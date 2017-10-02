Суд не принял иск родственницы Николая II к Учителю

Октябрьский районный суд Петербурга не принял иск о защите чести и достоинства родственницы семьи Романовых Ольги Куликовской-Романовой к студии «Рок» режиссера «Матильды» Алексея Учителя. В пресс-службе судов Санкт-Петербурга объяснили, что отказ связан с нарушениями норм Гражданского процессуального кодекса.

«Срок для устранения недостатков был установлен до 30 сентября 2017 г. На сегодняшний день судом не получено каких-либо документов, позволяющих принять иск к производству. Определение суда об оставлении иска без движения было получено истцом 19 сентября 2017 г. Частная жалоба в суд не поступала»,— отметили в пресс-службе.

Также в суде добавили, что уточнения к иску могли быть направлены 30 сентября. В связи с этим «решение о дальнейшем движении искового заявления будет принято судом после истечения разумного срока, необходимого для поступления документов в суд».

10 сентября стало известно, что Поклонская от имени Куликовской-Романовой подала в Октябрьский суд Санкт-Петербурга иск о защите чести и достоинства против Алексея Учителя. Он был оставлен судом без движения. Сама Поклонская не раз заявляла, что, по ее мнению, просмотр фильма является грехом. Депутат утверждала, что «посмотрев фильм, люди становятся причастны к осквернению православной веры».

Куликовская-Романова является 91-летней гражданкой Канады. Она родилась 20 сентября 1926 г. в Югославии в семье русских эмигрантов, писала ранее газета «Коммерсантъ». В 1986 г. она вышла замуж за Тихона Куликовского-Романова - племянника Николая II. В 1991 г. вместе с мужем она организовала благотворительный фонд «Программа помощи России». После смерти супруга Куликовская-Романова стала руководителем фонда.