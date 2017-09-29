Поклонская прокомментировала просмотр «Матильды» депутатами‍

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что представители всех думских фракций решили повторно направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой запретить фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», передает «РИА Новости».

В четверг в ГУМе прошел закрытый показ фильма «Матильда» для депутатов. Официально фильм выйдет в прокат 26 октября, в тот же день его покажут в Думе в рамках парламентского киноклуба.

Поклонская считает, что «Матильда» «разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни и религиозные чувства людей».

«Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 000 граждан России — это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это неправда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже», — сказала Поклонская.