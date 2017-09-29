Фильм «Матильда» помог депутатам иначе взглянуть на Николая II

Картина Алексея Учителя «Матильда» понравилась депутатам Госдумы, которые посмотрели ее на закрытом показе в ГУМе. «Все, с кем я разговаривал, сказали: "А вы знаете, я стал относиться к Николаю II лучше, чем раньше"», - заявил «РИА Новости» после просмотра председатель комитета по культуре кинорежиссер Станислав Говорухин.

Фильм посмотрели около десяти парламентариев, сообщает РБК. Кроме Говорухина, на показе были Сергей Боярский и Ольга Казакова из фракции «Единой России», Елена Драпеко и Михаил Емельянов от «Справедливой Росии» и Ярослав Нилов от ЛДПР. Учитель также приехал на показ. Оскорбления чувств верующих в ленте депутаты не увидели и посоветовали всем посмотреть ее.

Инициатор просмотра Елена Драпеко заявила, что считает неправдой все, что про фильм рассказывала противница показа, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Говорухин, комментируя протесты против проката «Матильды», говорил, что не ожидал такой реакции общества, что будет «так много такого рода людей, тех, кто кричал о том, что "я это смотреть не буду, я это осуждаю, хотя не видел"».

Ярослав Нилов отметил, что во фракции ЛДПР к Николаю II относятся как к доверчивому человеку и слабому руководителю, «из-за мягкотелости» которого пропала Российская империя. «Здесь на эмоциональном уровне можно было посмотреть на него совершенно другими глазами. Можно было понять многие вещи. От увиденного возникает чувство сострадания, сочувствия», — сказал Нилов.

Михаил Емельянов назвал мракобесами активных противников картины, передает РБК. Чем больше людей посмотрят фильм, тем больше поймут, что в нем нет ничего оскорбительного, считает депутат.

Сергей Боярский отметил, что не в восторге от «Матильды», но считает картину достойным художественным произведением, которое по определению не претендует на историческую достоверность. Ничего оскорбительного в фильме он не нашел.

Просмотр ленты может подтолкнуть зрителей к изучению российской истории, в частности эпохи правления Николая II, считает председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе этого комитета, Гаврилов считает, что запретить смотреть «Матильду» невозможно, каждый должен определить свою позицию самостоятельно.