В Думе посмотрели «Матильду» и не нашли в фильме ничего предосудительного

Члены комитета Госдумы по культуре, а также депутаты других думских комитетов посмотрели фильм «Матильда» и пришли к выводу, что в картине нет ничего предосудительного. Фильм следует воспринимать не как документальный, а как художественный, пояснила замруководителя комитета по культуре Ольга Казакова.

«Я пошла смотреть фильм с сыном, и для меня было важно его мнение. Сын сказал, что это "нормальный, домашний, красивый фильм", и он понимает: это именно художественный, а не документальный фильм, не страница из учебника истории», - отметила она.

По ее словам, поднятый вокруг фильма ажиотаж не обоснован. «Накал нужно снизить, выдохнуть, отнестись к картине спокойно, как к художественному произведению», - заявила депутат. Как отметила Казакова, фильм также прошел специальную экспертизу в Петербургском университете.

В свою очередь руководитель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин заявил, что посмотревшим фильм депутатам картина очень понравилась. «Всем фильм очень понравился, все, с кем я разговаривал, сказали: "А вы знаете, я стал относиться к Николаю II лучше, чем раньше", — сказал Говорухин после просмотра.