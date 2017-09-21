Фильм Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут от России на «Оскара»

Ранее фильм Звягинцева был удостоен премии 70-го Каннского кинофестиваля и получил главный приз международного кинофестиваля в Мюнхене Alastair Grant / AP

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут от России на соискание премии американской киноакадемии «Оскар». Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в российском оскаровском комитете. Источник «РИА Новости» подтвердил эту информацию.

Впоследствии сообщения СМИ подтвердил продюсер картины Александр Роднянский. «Только что закончилось заседание [оскаровского комитета]. "Нелюбовь" выдвинута на "Оскар" от России», - указал он в комментарии «Интерфаксу».

Специальное заседание комитета прошло 21 сентября в Доме кино Союза кинематографистов. Всего комитет рассматривал четыре фильма - «Нелюбовь», «Аритмию» Бориса Хлебникова, «Матильду» Алексея Учителя, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. По словам Роднянского, за «Нелюбовь» высказалось «подавляющее большинство».

«Мы благодарны тем коллегам, которые верили в картину и посчитали, что она достойна конкурировать в борьбе за награду. Это самое важное. Предстоит достаточно длинная дорога. Мы один раз практически дошли до конца, с "Левиафаном", постараемся побороться и в этот раз», - отметил Роднянский.

Картина была «заслуженно выдвинута от России на «Оскара», рассказал РБК директор департамента кинематографии Минкульта России Вячеслав Тельнов. Он уточнил, что пока сложно оценить шансы картины на победу, «необходимо понимать, кто конкуренты». «Но будем надеяться, что шансы [на победу] будут достаточно высоки», - добавил Тельнов.

Режиссер Алексей Учитель назвал выбор комитета справедливым и правильным. Он не стал отрицать, что было несколько достойных фильмов, но «Нелюбовь» заслуживает этой победы. При этом он признался, что ему не обидно, что его фильм «Матильда» не был выдвинут на «Оскара», передает слова Учителя ТАСС.

О том, что фильм «Нелюбовь» может стать кандидатом от России на получение «Оскара», стало известно в августе, когда об этом намерении сообщил сам Роднянский. Кроме того, о возможности выдвижения картины на «Оскара» говорили Алексей Учитель, продюсер картины «Аритмия» Рубен Дишдишян и Карен Шахназаров, снявший фильм «Анна Каренина. История Вронского».

Ранее картина Звягинцева была удостоена премии 70-го Каннского кинофестиваля и получила главный приз международного кинофестиваля в Мюнхене.

Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля. В российский прокат картина вышла 1 июня 2017 г. Это совместный проект России, Франции, Бельгии и Германии. Сюжет фильма строится на истории о московской семье, переживающей тяжелый развод. Молодые супруги настолько озабочены личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который в один из дней убегает из дома и исчезает. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

Андрей Звягинцев во второй раз представит Россию на американском «Оскаре». В 2015 г. его кинолента «Левиафан» также был выдвинута на соискание престижной награды в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Однако в итоге фильм остался только в числе номинантов. В 2016 г. Россия выдвинула на премию «Оскар» фильм «Рай» Андрея Кончаловского.

Следующая церемония вручения премий «Оскар» состоится 4 марта 2018 г. в Лос-Анджелесе.