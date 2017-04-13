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«Нелюбовь» Звягинцева стала единственным российским фильмом в конкурсе Каннского кинофестиваля

Этот фильм снят без государственног​о ​финансирования
В программу основного конкурса попала одна российская картина режиссера Андрея Звягинцева
В программу основного конкурса попала одна российская картина режиссера Андрея Звягинцева
Сергей Пятаков / РИА Новости

Каннский кинофестиваль только что объявил свою программу. В программу основного конкурса попала лишь одна российская картина - это «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова.

70-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2017 года. Президентом жюри основного конкурса станет режиссер Педро Альмодовар.

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«Мы все горды приглашением нашего фильма в конкурс важнейшего кинофестиваля в мире. Звягинцев – выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением, - цитируются в сообщении слова Роднянского. – Вслед за «Еленой» и «Левиафаном», «Нелюбовь» стала нашим третьим совместным проектом, в котором режиссер исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод». Продюсер подчеркнул, что «Нелюбовь» произведена без государственного финансирования, при поддержке российского предпринимателя и продюсера Глеба Фетисова.

Предыдущий фильм Звягинцева «Левиафан» в 2014 г. получил приз на лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Это был первый за несколько лет российский фильм, который попал в основную программу конкурса. До этого, в 2011 г. фильм этого же режиссера «Елена» получил приз жюри в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

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Как раз «Левиафан» получил государственное финансирование, что позднее вызывало негодование министра культуры Владимира Мединского. Он считает, что фильм Звягинцева порочит Россию. На последних встречах с продюсерами, обсуждая реформу господдержки кино, министр неоднократно приводил «Левиафан» как пример фильма, который ни в коем случае не должен был получить госфинансирование.

С другой стороны, после того как «Левиафан» в январе 2015 г. получил приз как лучший иностранный фильм в другом киноконкурсе - «Золотой глобус», - Мединский заявил, что очередная победа фильма, поддержанного Минкультуры, «не только радует, но и обнадеживает»

«Нелюбовь» произведена компанией «Нон-Стоп Продакшн» совместно с компанией «Фетисов Иллюзион», французской компанией «Why Not Productions», бельгийской компанией братьев Дарденн «Les Films du Fleuve», немецкой «Senator Film» и Arte France Cinema. Поддержку в производстве фильма оказали Европейский фонд по поддержке проектов совместного производства «Евримаж» (EURIMAGES), европейские телеканалы ARTE и Canal+, немецкий телевещатель WDR и компания Cine+.

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