Учитель: права на сценарий «Матильды» не принадлежат родственнице Николая II

Режиссер Алексей Учитель сообщил в среду, что права на сценарий его фильма «Матильда» не принадлежат родственнице императора Николая II Ольге Куликовской-Романовой. Он добавил, что продюсер Владимир Москалев также не имеет к картине никакого отношения.

Учитель пояснил, что фильм снимался по сценарию Александра Терехова, «есть соответствующие договоры». Он также добавил, что Москалев уже давно находится в международном розыске и не живет в России.

Ранее в среду депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook претензию вдовы племянника Николая II Ольги Куликовской-Романовой к режиссеру Учителю по поводу авторских прав на проект «Матильда».

Как говорилось в претензии Куликовской-Романовой, она обратилась с заявлением в Генпрокуратуру и Минкультуры России. В заявлении она просит у министра культуры Владимира Мединского отозвать лицензию на прокат фильма, а у генпрокурора Юрия Чайки - начать расследование в отношении Учителя.

По ее словам, она обладает авторскими правами на картину «Матильда», которые были вручены ей Москалевым. Поэтому Куликовская-Романова требует от Учителя прекратить показ фильма об отношениях между будущим императором Николаем II и прима-балериной Большого театра Матильдой Кшесинской до согласования с ней всех материалов по нему.