Комитет Госдумы по культуре посмотрит «Матильду» 28 сентября

Комитет Госдумы по культуре увидит фильм режиссера Андрея Учителя «Матильда» во время спецпоказа для членов комитета и депутатов 28 сентября. При этом просмотр состоится не в здании нижней палаты. Об этом сообщила во вторник первый зампред комитета Елена Драпеко («Справедливая Россия»).

Парламентарий отметила, что на просмотр записалось «много депутатов из других комитетов».

«Вообще зал на 40 мест, мы не рассчитывали, что будет вся Госдума, но подходят и подходят», - подчеркнула она, предположив, что на показе может присутствовать и сам Учитель как «правообладатель».

Депутат добавила, что Наталья Поклонская «пока не заявлялась на просмотр фильма».

Официальный просмотр «Матильды» в Госдуме в рамках парламентского киноклуба, о котором ранее сообщал председатель комитета Станислав Говорухин («Единая Россия»), назначен на 26 октября.

Международная премьера «Матильды» состоится в ноябре в Лондоне.