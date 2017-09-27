Чем похожи православный радикал и бывший губернатор
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Казалось бы, что в них общего? Православный радикал, внешне похожий на юродивого и выполнявший соответствующую внешнему облику важную функцию борьбы всех здоровых сил против «Матильды», у которого внезапно (!) обнаружилась судимость за убийство с отягчающими обстоятельствами, разбой и подделку документов. И «прошедший путь» бывший комсомольский и партийный вожак, добравшийся до самых вершин власти в своем регионе, начинавший с советских орденов и закончивший наградами РПЦ, устроивший в соответствии с логикой новых времен своих сыновей на самые хлебные из хлебных мест – прямо как самые большие федерально-чекистские начальники, – получивший пост в другом регионе, вероятно, за чрезмерную эффективность менеджмента. Александр Калинин и Николай Меркушкин.
Общее в том, что оба, повторяя правильным образом драконьи извивы генеральной политической и идеологической линии, идя по стезе, обозначенной еще графом Уваровым – «православие, самодержавие, народность», а затем установленной совсем не графьями – «Ленин, партия, комсомол», «Путин – это Россия, Россия – это Путин, плану Даллеса – нет!», перегнули палку. И в соответствии с принципом «от каждого по способностям – каждому по труду» получили кто арест, а кто новое высокое назначение в жанре издевательского политического цирка. Спецпредставитель президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов – это сильная рокировочка. И, как любое кадровое решение, месседж всем остальным. Вот можно закончить свою карьеру и так – если плохо себя вести. Например, говорить населению подведомственного региона, что за зарплатой они могут обращаться к послу США. Нет, конечно, посол США устроил майдан, кто ж спорит, но зарплата простых российских тружеников должна быть изыскана губернатором, а не послом.
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