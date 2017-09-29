Комитет Госдумы назвал фильм «Матильда» ярким и интересным

Члены комитета Госдумы по культуре в четверг, 28 сентября, посмотрели в рамках специального показа фильм режиссера Алексей Учителя «Матильда» и поделилась своими впечатлениями от увиденного. Об этом сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на заявление комитета, которое находится в распоряжении агентства.

В заявлении говорится, что депуты назвали фильм профессионально снятым, а также ярким и интересным. По их мнению, в картине вымысел органично вписан в контекст истории России.

При этом в заявлении отмечается, что в киноленте император Николай II показан «с большой любовью и почтением». По словам депутатов, в картине «это сильный, одухотворенный, болеющий за свою страну человек, который, безусловно, делает выбор между личными интересами и государственным долгом в пользу последнего».

Комитет Госдумы особо подчеркнул, что фильм «Матильда» не содержит материалов, нарушающих российское законодательство, в том числе законодательство, которое направлено на защиту нравственности и чувств верующих.

«Считаем, что широкий кинотеатральный прокат фильма вызовет дополнительный интерес к страницам истории нашей страны», - констатировали депутаты.

Ранее в пятницу замруководителя комитета по культуре Ольга Казакова заявила, что посмотрела фильм с сыном и не обнаружила в нем ничего предосудительного. Ее сын сказал, что это «нормальный, домашний, красивый фильм», который следует воспринимать как художественный, а не документальный.

Руководитель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин со своей стороны подчеркнул, что депутат фильм очень понравился. «А вы знаете, я стал относиться к Николаю II лучше, чем раньше», — заметил он после просмотра картины.