Кремль не спешит устроить закрытый показ «Матильды» вслед за Госдумой

В администрации президента России пока не планируется закрытый показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Как передает «РИА Новости», это на брифинге сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 29 сентября вечером в Москве прошел закрытый показ картины для депутатов Госдумы. Пескова спросили, собираются ли в Кремле последовать примеру депутатов. «Нет пока», - ответил чиновник.

Предложила провести предпремьерный просмотр картины зампред комитет Госдумы по культуре Елена Драпеко. Депутаты посмотрели фильм в ГУМе. После они делились с журналистами, что не нашли в «Матильде» ничего оскорбительного для верующих, что стали даже лучше относиться к Николаю II, чем раньше, что фильм может пробудить у зрителей интерес к российской истории и что всем следует его посмотреть.