Готовившие теракты в Москве члены «Исламского государства» арестованы до 30 ноября

Мещанский суд Москвы санкционировал арест Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова до 30 ноября. Ранее двое мужчин были задержаны за участие в террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

«Судом по ходатайству Управления ФСБ России по Москве и Московской области сегодня была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 ноября в отношении Гаджиева и Махсудова», - рассказала пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Бочарова.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», готовивших теракты в Московском регионе.