AP сообщает о намерении США потребовать сокращения кубинской дипмиссии на 60%

Госдепартамент США сегодня может выдвинуть Кубе официальные требования о сокращении штата ее посольства в Вашингтоне на 60%, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников администрации. На прошлой неделе Вашингтон предписал своим дипломатам покинуть Кубу, штат американского посольства в Гаване сократился на те же 60% – с 50 до 20 человек.

Кризис развивается на фоне акустических атак на сотрудников американской дипмиссии. В результате этого явления пострадал как минимум 21 дипломат. Нападения происходили не только в дипведомствах, но и в отелях, где проживают американские туристы. Симптомы заболевания включали в себя потерю слуха, головокружение, головную боль, усталость, когнитивные проблемы и затруднение сна.

Госдепартамент предупредил американцев об опасности посещения Кубы. «Поскольку безопасность нашего персонала подвержена риску и мы не можем идентифицировать источник атак, мы считаем, что граждане США могут также подвергаться риску», – говорилось в предупреждении госдепа. В конце сентября Вашингтон приостановил Кубе выдачу виз.