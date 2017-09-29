США приостановили выдачу виз на Кубе

Решение было принято после так называемых «акустических атак» на сотрудников посольства в Гаване

Американские власти рекомендовали гражданам США пока воздержаться от поездок на Кубу Alexandre Meneghini / Reuters

США временно остановили выдачу виз в посольстве в Гаване на Кубе в связи с так называемыми «акустическими атаками» на американских дипломатов. Об этом сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на источники.

Большей части сотрудников посольства было выдано предписание покинуть государство. Таким образом, как отмечает AP, дипломатическое ведомство потеряет около 60% своих работников. Ожидается, что в ближайшие несколько дней госдепартамент представит план эвакуации сотрудников посольства.

Кроме того, американские власти рекомендовали гражданам США пока воздержаться от поездок на Кубу.

О том, что Вашингтон планирует отозвать большинство сотрудников своей дипмиссии на Кубе, писало ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в госдепартаменте и конгрессе.

Решение США связано с проблемами со здоровьем у сотрудников американской дипмиссии на Кубе. По информации госдепа США, как минимум 21 работник ведомства стал жертвой «акустической атаки» с использованием неустановленного звукового оборудования. Причем эти «нападения» происходили не только в зданиях дипведомств, но и в отелях, в которых проживают американские туристы.

Дипломаты начали жаловаться на проблемы со здоровьем около года назад, в частности на постоянную потерю слуха, головные боли и тошноту. Кто-то не мог сосредоточить внимание или начал забывать слова. Врачи фиксировали у работников посольства серьезные повреждения головного мозга, однако не находили объяснения этим явлениям. По данным информированных источников AP в США, это могло произойти из-за акустического воздействия или электромагнитного излучения. Также отрабатывалась версия сбоя в работе сложного шпионского оборудования. Сейчас расследованием инцидента занимается ФБР.

Кубинские власти отрицают, что такое явление, как «акустическая атака», существует. Кроме того, источники Reuters в кубинском правительстве утверждают, что Вашингтон не предоставил Гаване никаких доказательств того, что «акустические атаки» действительно навредили американским дипломатам.

Американские источники AP утверждали, что к организации атак могли быть причастны не поддающиеся контролю кубинского правительства сотрудники спецслужб. Также они выдвигали версию участия представителей третьей страны, такой, как, например, Россия. Более того, собеседники агентства не исключали сочетания нескольких версий.

На этой неделе руководитель госдепартамента США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес провели «откровенные и решительные переговоры» по поводу ситуации с «акустическими атаками». Однако по их итогам Гавана так и «не смогла убедить США» в том, что власти государства обеспечивают безопасность американских дипломатов, писали СМИ.

Посольство США на Кубе возобновило работу в 2016 г. До этого Вашингтон и Гавана более 50 лет не поддерживали дипломатических отношений. В ноябре 2016 г. президент США Дональд Трамп говорил, что отменит соглашение его предшественника Барака Обамы о нормализации отношений между странами, если Куба не согласится изменить его условия на более выгодные для кубинского и американского народов. Что именно его не устраивает в соглашении о нормализации отношений, которое Обама заключил с лидером страны Раулем Кастро, республиканец не уточнял.

Исторический визит Барака Обамы на Кубу