ТАСС сообщил о минировании в Москве школы, двух вузов и жилого дома

В Москве началась проверка анонимных сообщений о бомбах, заложенных в двух вузах, школе и в жилом доме. Это сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы. Сообщения о минировании поступили по адресам, где находятся «Московский государственный областной университет (Рижский проезд, д. 15, к. 2; Московский политехнический университет (ул. Павла Корчагина, д. 22); гимназия №1503 (ул. Павла Корчагина, 12)» и жилой дом (ул. Павла Корчагина, д. 3).

Волна массовых одновременных звонков «о минировании» идет по городам России с 11 сентября.